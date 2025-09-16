Habertürk
Habertürk
        Bin kişinin zehirlendiği tavuk döner faciasında tekrar tutuklandılar!

        Bin kişinin zehirlendiği tavuk döner faciasında tekrar tutuklandılar!

        Kocaeli'de bine yakın kişinin zehirlendiği tavuk döner faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili açılan davada yargılanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 sanık tekrar tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 11:37 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:37
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bine yakın kişinin, yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin davada yargılanan 2 sanık tekrar tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4 Eylül'deki duruşmasında işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına savcılık itiraz etti.

        Dosya kapsamında yapılan incelemede sanıkların tutuklu yargılanmasına karar verildi. Bunun üzerine gözaltına alınan sanıklar E.T. ve K.Y, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        NE OLMUŞTU?

        Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan'da, bine yakın kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastanelere başvurması üzerine işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmış, işletme ise tedbir amaçlı mühürlenmişti. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından toplam 1 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

        Fotoğraflar: DHA

