        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!

        Ankara'da, uzman çavuş olan bacanağı 36 yaşındaki Emre Bozkurt'u tabancayla vurarak öldüren Uğur Balkoca, aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 11:23 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:23
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Ankara'da olay, saat 06.30 sıralarında, Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara’da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Emre Bozkurt’a (36), evinden çıktığı sırada otomobilin içinden ateş açıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre Bozkurt, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt'un cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        KATİL KENDİ CANINA DA KIYDI

        Bozkurt'u vurarak öldürdüğü tespit edilen bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerine 500 metre ileride Menderes Mahallesi Ahmet Koparan Bulvarı'nda aracının içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Balkoca'nın, cinayetin ardından aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        #ankara
        #Son dakika haberler
