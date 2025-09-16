16 ülke, Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun güvenliği için ortak çağrı yaptı
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze'ye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na karşı "her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.
Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin ortak açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Dışişleri Bakanları, kendi vatandaşlarının da katılım sağladığı bir sivil toplum girişimi olan Küresel Sumud Filosu’nun güvenliği konusunda endişelerini dile getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Küresel Sumud Filosu'nun Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmayı ve Filistin halkının acil insani ihtiyaçları ile Gazze’deki savaşın durdurulması gerektiğine dair farkındalık oluşturmayı amaçladığını bildirdiği ifade edilen açıklamada, barış ile insani yardımın ulaştırılması hedeflerinin, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka saygı ilkesiyle birlikte, söz konusu hükümetler tarafından paylaşıldığı vurgulandı.
Ortak açıklamada, "Bu nedenle, Filoya karşı her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası sularda gemilere saldırı veya yasa dışı gözaltı dahil uluslararası hukukun ve Filoya katılanların insan haklarının ihlal edilmesinin sorumluluk doğuracağını hatırlatıyoruz." değerlendirmesi yer aldı.
Filo'dan açıklama: Deniz koşulları nedeniyle planlanan takvimin bir hafta gerisindeyiz
Gazze ablukasını delerek kente ulaşmak ve yaşanan insanlık krizine ilaç olmak isteyen Küresel Sumud Filosu, "Filodaki Gecikmeler ve Beklenen Fırtına, Filonun Hedefi Olan Gazze'de Kriz Derinleşiyor" başlıklı bir açıklama yayımlayarak filonun yol haritasıyla ilgili kamuoyunu aydınlattı.
Açıklama şöyle:
Tunus limanındaki yaklaşık 20 gemiden oluşan filo, Gazze'ye ulaşmak üzere doğuya doğru seyrüsefere başladı. Ancak Kaptanlar, önlerinde 40 knot hızına varabilen şiddetli bir fırtına olduğunu belirtiyor; bu fırtına 6 metreye varan dalgalar oluşturabilir. Bu da iki katlı bir bina yüksekliği anlamına geliyor.
Kaptanlar Yunanistan Kalamata ya da Türkiye’nin Marmaris açıklarında beklemek, daha güvenli rotalara yönelmek, sığınılabilecek alternatif limanlar belirlemek de dâhil çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Şu an filo planlanan takvimin bir hafta gerisinde, bu durum mevsim değişimiyle birlikte hava ve deniz koşullarını da baş edilmesi gereken risk unsurlarına dâhil etti.
Filodan gelen son bilgiler, İspanya ve Tunus hattından yaklaşık 20 gemi ortalama 4-5 knot hızla doğuya doğru hareket ediyor. Batıda ise İtalya ve Yunanistan büyük buluşma için hazır bekliyor. Büyük buluşmanın çarşamba akşam saatlerinde ya da perşembe günü gerçekleşmesi öngörülüyor. Süreç hâlâ oldukça dinamik, yaşanan gecikmelerde doğa şartları kadar operasyonel kararlar, dron saldırıları ve yaşanan sabotajlar da etkili.
Gazze'de Son 24 Saat: Durum Ne Kadar Kritik?
Son haftalarda sayıları milyonu aşkın insan yerinden edildi, barınaksız, okulsuz ve hastanesiz bırakıldı. ABD basınında yer alan haberlere göre İsrail, Gazze’nin topyekûn işgali için kara operasyonuna başladı.
Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme koşulları derinleşiyor, son 24 saatte 6 insan daha açlıktan hayatını kaybetti. İsrail’in Gazze topraklarındaki saldırıları şiddetlenerek devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre hem savaş kaynaklı yaralanmalar hem de tıbbi olanakların eksikliği nedeniyle çok sayıda kişi kritik durumda. Sivillerin barınma koşulları gittikçe kötüleşiyor, yerlerinden edilmiş topluluklar barınma, içme suyu, hijyen ve güvenlik açısından hayati eksikliklerle karşı karşıya.
Ayrıca, İsrail'in "tahliye" çağrıları ve tehditleri, siviller üzerinde önemli bir psikolojik baskı yaratıyor; birçok insan kendi yurtlarını terk etmemeyi seçiyor Filodaki tüm aktivistler, yaşadıkları zorluklara rağmen, dikkatlerini ve enerjilerini Gazze'deki insanlık krizine yöneltiyor.
Küresel Sumud Filosu'na 50'ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor
Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.
Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.