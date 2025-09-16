Habertürk
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!

        Tekirdağ'da, silahla vurulmuş halde bulunan 44 yaşındaki Sinan Gündoğdu'nun öldürülmesi ile ilgili olarak ailesi gözaltına alındı. Gündoğdu'nun oğullarından 22 yaşındaki Y.G. sorgusunda, tartıştıklarını ardından olayın meydana geldiğini itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 13:42 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:42
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Sarbak Metal Anadolu Lisesi karşısında bulunan boş arazideki barakada, önceki gün gece saatlerinde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

        DHA'daki habere göre ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Barakaya giren ekipler, Sinan Gündoğdu'yu (44) yaralı halde buldu. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Gündoğdu, yaşamını yitirdi. Hastaneye giden Gündoğdu'nun yakınları, gözyaşı döktü.

        GÖRÜNTÜLERDEN OĞLU TESPİT EDİLDİ

        Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde silah bulamayınca kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Gündoğdu'nun oğlu Y.G.'nin (22) olay yerinde bulunduğunu tespit edildi.

        TABANCA BOŞ ARAZİDE BULUNDU

        Ayrıca cinayette kullanılan tabanca, boş bir arazide bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Gündoğdu'nun oğlu Y.G., Y.G.'nin eşi, diğer oğlu gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        "ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU"

        Bir süre önce askerden gelen Y.G.'nin ifadesinde; babasının annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

        Y.G.'nin olay gecesi de babası ile bu konuyu konuşmak için barakaya gittiğini, aralarında tartışma çıktığı ve ardından olayın yaşandığı söylediği belirtildi.

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
