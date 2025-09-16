Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Sarbak Metal Anadolu Lisesi karşısında bulunan boş arazideki barakada, önceki gün gece saatlerinde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

DHA'daki habere göre ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Barakaya giren ekipler, Sinan Gündoğdu'yu (44) yaralı halde buldu. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Gündoğdu, yaşamını yitirdi. Hastaneye giden Gündoğdu'nun yakınları, gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜLERDEN OĞLU TESPİT EDİLDİ

Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde silah bulamayınca kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Gündoğdu'nun oğlu Y.G.'nin (22) olay yerinde bulunduğunu tespit edildi.

TABANCA BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Ayrıca cinayette kullanılan tabanca, boş bir arazide bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Gündoğdu'nun oğlu Y.G., Y.G.'nin eşi, diğer oğlu gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU"

Bir süre önce askerden gelen Y.G.'nin ifadesinde; babasının annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.