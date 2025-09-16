TPAO'dan Akdeniz adımı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde dört yeni petrol arama ruhsatı almak için resmi başvuruda bulundu.

Başvuru, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'ye göre, TPAO Akdeniz’de Türk Karasuları içinde O33-c, O33-d, O34-d ve P34-a1, a2, a3 no.lu paftalarda petrol arama ruhsatı almak için 11 Eylül 2025 tarihinde müracaat etti.

Çalışmalara önümüzdeki haftalarda başlanması bekleniyor.

