Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik olarak başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişi emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından cumartesi sabahı operasyon düzenlenmişti.
Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
4 günlük gözaltı süresi boyunca emniyetteki ifadeleri esnasında çeşitli ihale süreçlerinin de sorulduğu 48 kişi emniyetten adliyeye sevk edildi.