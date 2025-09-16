Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?

“Biraz stres iyidir” düşüncesi, kronik hale geldiğinde yerini ciddi tehlikelere bırakıyor. Dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk, sürekli kaygı ve uyku bozuklukları, stresin kontrol altına alınmadığını gösteriyor. Peki, stresin “kronik” hale geldiğini nasıl anlayabilirsiniz?

STRESİN KAÇINILMAZ GERÇEĞİ

Stres, modern hayatın ayrılmaz bir parçası. Günlük yaşamda iş yoğunluğu, ekonomik zorluklar, aile sorumlulukları ya da sosyal ilişkiler stresin en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Ancak bu baskı ve gerginlik duygusu sürekli hale geldiğinde, yani “kronik stres” durumuna dönüştüğünde hem beden hem de zihin ciddi zarar görebiliyor.

KRONİK STRESİN BELİRTİLERİ

Kronik stresin en belirgin işaretlerinden biri, yorgunluğun ve bitkinliğin dinlenmeye rağmen geçmemesidir. Sürekli uyku bozuklukları, yoğun kaygı, odaklanma sorunları ve sık tekrarlayan baş ağrıları da diğer sinyaller arasında bulunur. Ayrıca sindirim sistemi problemleri, bağışıklık düşüklüğü ve kas ağrıları da stresin uzun vadeli etkilerini gösterebilir.

DUYGUSAL ETKİLERİ

Kronik stres yalnızca bedeni değil, ruhsal sağlığı da tehdit eder. Sürekli gerginlik, öfke patlamaları, huzursuzluk ve umutsuzluk hisleri sıkça görülür. Zamanla kişinin özgüveni azalabilir, sosyal ilişkiler zayıflayabilir ve depresyon riski artabilir. Bu nedenle stresin duygusal boyutlarını fark etmek önemlidir.