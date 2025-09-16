Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır? - Haberler

        Stresiniz "kronik" olabilir! Hayatımızın bir parçası olan stresin "kronik" hale geldiğini nasıl anlarsınız?

        Günlük hayatın koşturmacası içinde stresin varlığı kaçınılmaz. Ancak bu durum kronik hale geldiğinde, hem bedeni hem de ruhu yıpratan bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Uzmanlara göre kronik stres, fark edilmediğinde ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        “Biraz stres iyidir” düşüncesi, kronik hale geldiğinde yerini ciddi tehlikelere bırakıyor. Dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk, sürekli kaygı ve uyku bozuklukları, stresin kontrol altına alınmadığını gösteriyor. Peki, stresin “kronik” hale geldiğini nasıl anlayabilirsiniz?

        STRESİN KAÇINILMAZ GERÇEĞİ

        Stres, modern hayatın ayrılmaz bir parçası. Günlük yaşamda iş yoğunluğu, ekonomik zorluklar, aile sorumlulukları ya da sosyal ilişkiler stresin en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Ancak bu baskı ve gerginlik duygusu sürekli hale geldiğinde, yani “kronik stres” durumuna dönüştüğünde hem beden hem de zihin ciddi zarar görebiliyor.

        REKLAM

        KRONİK STRESİN BELİRTİLERİ

        Kronik stresin en belirgin işaretlerinden biri, yorgunluğun ve bitkinliğin dinlenmeye rağmen geçmemesidir. Sürekli uyku bozuklukları, yoğun kaygı, odaklanma sorunları ve sık tekrarlayan baş ağrıları da diğer sinyaller arasında bulunur. Ayrıca sindirim sistemi problemleri, bağışıklık düşüklüğü ve kas ağrıları da stresin uzun vadeli etkilerini gösterebilir.

        DUYGUSAL ETKİLERİ

        Kronik stres yalnızca bedeni değil, ruhsal sağlığı da tehdit eder. Sürekli gerginlik, öfke patlamaları, huzursuzluk ve umutsuzluk hisleri sıkça görülür. Zamanla kişinin özgüveni azalabilir, sosyal ilişkiler zayıflayabilir ve depresyon riski artabilir. Bu nedenle stresin duygusal boyutlarını fark etmek önemlidir.

        REKLAM

        NEDENLERİ NELERDİR?

        Sürekli yoğun tempoda çalışmak, iş-özel hayat dengesini kuramamak, finansal kaygılar ve gelecek endişesi kronik stresin temel nedenleri arasında yer alır. Ayrıca duygusal destek eksikliği, toksik ilişkiler veya sağlıksız yaşam tarzı da bu durumu tetikleyebilir.

        STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

        Kronik stresle mücadelede ilk adım, belirtileri fark etmek ve kabullenmektir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, kaliteli uykuya önem vermek ve gevşeme teknikleri uygulamak süreci kolaylaştırır. Meditasyon, nefes egzersizleri ve doğa yürüyüşleri de ruhsal dengeyi destekler. Gerekli durumlarda bir uzmandan profesyonel destek almak, kronik stresin etkilerini hafifletmede kritik bir rol oynar.

        Kaynak: Yale University, Healthline, Mayo Clinic

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!