İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı

ABD basını, İsrail ordusunun Gazze'yi topyekün işgal başlattığını duyurdu. Tankların Gazze'nin merkezine girdiği, savaş uçaklarının yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail basınında ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı haberleri yer aldı. Harekatın ilk saatlerinde İsrail Savunma Bakanı, "Gazze yanıyor" açıklamasında bulundu.

İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİ ENDİŞELİ

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Netanyahu'nun Gazze kentini işgal ederek İsrailli esirleri kurban etmeyi seçtiğini ve bu gecenin onların son gecesi olabileceğini belirtti.

Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...