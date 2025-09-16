Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız - Motor Sporları Haberleri

        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız

        Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Gazze'de yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Büyük Britanyalı pilot, yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. BM soruşturma komisyonu, Gazze'de yaşananları bir soykırım olarak tanımladı. İnsanlar olarak, bunun devam etmesine seyirci kalamayız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 18:14 Güncelleme: 16.09.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Gazze’de yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

        2

        Hamilton, Gazze’deki durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini belirterek, son iki yılda nüfusun yüzde 10’undan fazlasının öldüğünü veya yaralandığını vurguladı. Açıklamasında, on binlerce çocuğun da bu kayıplar arasında olduğunu ifade eden Hamilton, “Bu sayı artmaya devam ediyor” dedi.

        3

        İngiliz pilot, Gazze Şehri’ne yönelik son saldırıların yüz binlerce insanı evlerinden ettiğini, hastanelerin ise kıtlıkla mücadele eden ve bombardımanda yaralananlarla dolup taştığını kaydetti.

        4

        Hamilton, Birleşmiş Milletler’in Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, “İnsanlık olarak buna seyirci kalamayız ve bu durumun devam etmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

        5

        İşte Büyük Britanyalı pilotun açıklamasının tamamı:

        "Gazze’deki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son iki yılda nüfusun %10’undan fazlası öldü ya da yaralandı – on binlerce çocuk dahil – ve bu sayı artmaya devam ediyor. Gazze Şehri’ne yapılan son saldırı yüz binlerce insanı evlerinden etti. Gazze Şeridi’ndeki hastaneler, kıtlıktan muzdarip olanlarla ve hiç bitmeyen bombardımanların yaralılarıyla zaten tıka basa dolmuş durumda.

        6

        Bugün, BM tarafından kurulan bir soruşturma komisyonu Gazze’de yaşananları ‘soykırım’ olarak tanımladı. İnsanlık olarak bizler buna seyirci kalamayız ve bu durumun devam etmesine izin veremeyiz."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        Korkunç gerçek ortaya çıktı! Takı dükkanında vahşet!
        Korkunç gerçek ortaya çıktı! Takı dükkanında vahşet!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!