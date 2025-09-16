Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından Gazze'de yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Büyük Britanyalı pilot, yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. BM soruşturma komisyonu, Gazze'de yaşananları bir soykırım olarak tanımladı. İnsanlar olarak, bunun devam etmesine seyirci kalamayız." ifadelerini kullandı.
Hamilton, Gazze’deki durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini belirterek, son iki yılda nüfusun yüzde 10’undan fazlasının öldüğünü veya yaralandığını vurguladı. Açıklamasında, on binlerce çocuğun da bu kayıplar arasında olduğunu ifade eden Hamilton, “Bu sayı artmaya devam ediyor” dedi.
İngiliz pilot, Gazze Şehri’ne yönelik son saldırıların yüz binlerce insanı evlerinden ettiğini, hastanelerin ise kıtlıkla mücadele eden ve bombardımanda yaralananlarla dolup taştığını kaydetti.
Hamilton, Birleşmiş Milletler’in Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, “İnsanlık olarak buna seyirci kalamayız ve bu durumun devam etmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.
İşte Büyük Britanyalı pilotun açıklamasının tamamı:
"Gazze’deki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son iki yılda nüfusun %10’undan fazlası öldü ya da yaralandı – on binlerce çocuk dahil – ve bu sayı artmaya devam ediyor. Gazze Şehri’ne yapılan son saldırı yüz binlerce insanı evlerinden etti. Gazze Şeridi’ndeki hastaneler, kıtlıktan muzdarip olanlarla ve hiç bitmeyen bombardımanların yaralılarıyla zaten tıka basa dolmuş durumda.
Bugün, BM tarafından kurulan bir soruşturma komisyonu Gazze’de yaşananları ‘soykırım’ olarak tanımladı. İnsanlık olarak bizler buna seyirci kalamayız ve bu durumun devam etmesine izin veremeyiz."