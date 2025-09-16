Müziğin ritmine kapıldılar! O anlar kamerada... İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
Adana'da, inşaatın 10'uncu katında güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, yoldaki otomobilin müzik sisteminden açılan şarkıyla dans etti. Aynı inşaatta, müziğin ritmine kendilerini bırakan işçilerin halay çektiği video da tebessüm yarattı
Adana'nın Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde, apartman inşaatının 10'uncu katında güvenlik önlemi almadan çalıştığı belirtilen demir bağlama işçisi, yoldaki otomobilin müzik sisteminden açılan şarkıyı duyunca elinde kerpetenle dans etmeye başladı.
MÜZİĞİN RİTMİNE KAPILDI
DHA'daki habere göre emniyet kemeri takmadan yerden metrelerce yükseklikte müziğin ritmine kapılan işçiyi arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
ARKADAŞLARI GÜLÜMSEYEREK İZLEDİ
İşçinin tehlikeli dansını, demir bağlamaya devam eden arkadaşları da gülümseyerek izledi. Otomobilin bölgeden ayrılmasının ardından işçiler işe devam etti.
HALAY DA ÇEKMİŞLER
Aynı inşaatta işçilerin, yoldaki otomobilin müzik sisteminden açılan şarkıyla halay çektikleri görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobildeki güçlü ses sistemiyle birlikte halaya duran işçiler yer aldı.