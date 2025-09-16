Habertürk
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor! | Son dakika haberleri

        Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı yaz günleri geride kalırken, eylül ayında serin hava etkili olmaya başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada da, yağışlı sistemin etkisiyle yurt genelinde sıcaklıkların perşembe gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 15:43 Güncelleme: 16.09.2025 - 15:43
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, gelecek günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

        AA'da yer alan habere göre yurdun büyük bölümünde yarın yağış beklenmediğini aktaran Tekin, "Çarşamba günü Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek." dedi.

        Tekin, perşembe günü itibarıyla Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların görüleceğini belirtti.

        Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Mersin, Adana, Hatay ve çevrelerinde yağışların görüleceğini kaydeden Tekin, "Özellikle perşembe günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük ve Ordu çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak." diye konuştu.

        Tekin, perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceğini bildirdi.

        Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay ve Adana çevrelerinde yağışların devam edeceğini belirten Tekin, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

        Yağışlı sistemin hafta sonu etkisini azaltacağını aktaran Tekin, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının perşembe günü itibarıyla hissedilir derecede (6-12 derece) düşeceğini söyledi.

        ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

        Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını aktardı.

        Başkentte yarın 29 derece olacak hava sıcaklığının perşembe 23, cuma günü ise 20 dereceye kadar düşeceğini bildiren Tekin, İzmir'de üç gün boyunca hava sıcaklığının 29-31 derece arasında seyredeceğini ifade etti.

        İstanbul'da ise çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece itibarıyla Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışların olacağını dile getiren Tekin, perşembe ve cuma günü mega kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini söyledi.

