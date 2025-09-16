Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, gelecek günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

AA'da yer alan habere göre yurdun büyük bölümünde yarın yağış beklenmediğini aktaran Tekin, "Çarşamba günü Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek." dedi.

Tekin, perşembe günü itibarıyla Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların görüleceğini belirtti.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Mersin, Adana, Hatay ve çevrelerinde yağışların görüleceğini kaydeden Tekin, "Özellikle perşembe günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük ve Ordu çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak." diye konuştu.

Tekin, perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceğini bildirdi.