Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Buluşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF yöneticileri de yer aldı.

İzmir Milletvekili ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Konya Milletvekili Ünal Karaman kabulde yer alan diğer isimler oldu. REKLAM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli sporculara kol saati hediye ederken, basketbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Takım forması takdim etti.