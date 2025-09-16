Galatasaray'dan Mario Lemina'ya yeni sözleşme!
Trendyol Süper Lig'e kayıpsız başlayan Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gabonlu orta saha Mario Lemina ile sözleşme görüşmelerine şimdiden başladı.
Trendyol Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Einctracht Frankfurt'la karşılaşacak Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Africa Foot'un haberine göre; sarı-kırmızılılar Gabonlu orta saha Mario Lemina'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha mukavelesinin uzatılması istendiği kaydedildi.
MAAŞINA ZAM YAPILACAK
Anlaşma sağlanması halinde Lemina'nın yıllık ücretinde maaş artışına gidileceği belirtildi.
Ayrıca yaz transfer döneminde Al Shabab'ın Lemina'yı istediği ve transferin mali anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleşmediği haberin detaylarında yer aldı.
Geçtiğimiz sezon devre arasında G.Saray'a transfer olan Lemina, toplam 19 maçta 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.