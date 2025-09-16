Habertürk
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi! | Son dakika haberleri

        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!

        Trafikteki kavgalara dikkat çeken bir olay daha eklendi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafikte yol verme kavgasında bir kişi, kendisine sopayla saldıran motosikletteki iki kişiyi biber gazıyla kovaladı. Dehşet anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 10:01 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:01
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Gaziosmanpaşa'da 2 motosikletli yol verme tartışması yaşadıkları otomobil sürücüsüne sopayla saldırdı.

        DHA'nın haberine göre motosikletli iki kişinin sopalı saldırısına uğrayan otomobil sürücüsü, biber gazıyla kendini korudu.

        Sürücünün biber gazıyla kendisine saldıranları kovaladığı anlar kameraya yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de yaşandı.

        İddiaya göre, motosikletli iki kişi ile otomobil sürücüsü arasında caddede yol verme tartışması yaşandı.

        Çıkan tartışma sonrasında motosikletli iki kişi, aracından inerek sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı.

        Motosiklet sürücüleri, ellerindeki sopayla defalarca tartıştıkları sürücünün otomobiline vurdular. Kısa süre sonra otomobil sürücüsü, yanında bulunan biber gazını sıkarak karşılık verdi.

        Otomobilden inen sürücü, kendisine sopayla saldıranları kovaladı. O anları başka bir sürücü, cep telefonu kamerası ile kaydetti.

        #Son dakika haberler
