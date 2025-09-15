Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 21 Eylül Güneş Tutulması'nın etkileri ve 15-21 Eylül haftalık burç yorumları

        15-21 Eylül haftalık burç yorumları

        Gökyüzü bu hafta için neler söylüyor? 15-21 Eylül haftasında 12 burcu neler bekliyor? 21 Eylül'de Başak burcunda gerçekleşecek kısmi Güneş Tutulması ne gibi etkiler barındırıyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının haftalık yorumları...

        Giriş: 15.09.2025 - 09:30 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        15–21 Eylül haftası gökyüzü oldukça hareketli. 18 Eylül’de Merkür Terazi’ye geçiyor… İletişimde denge öne çıkacak.

        19 Eylül’de ise Venüs’ün Başak’a geçişi, ilişkilerde detaycılığı, düzen arayışını artırıyor.

        Haftanın en güçlü olayı ise 21 Eylül’de Başak burcunda gerçekleşecek kısmi Güneş Tutulması.

        Bu tutulma günlük düzenden iş hayatına kadar, sağlıktan ilişkiye kadar birçok alanda yeni başlangıçlar getiriyor.

        Artık verimsiz, sağlıksız ya da gereksiz ne varsa geride bırakma zamanı. Gökyüzünün mesajı ”Düzenle, sadeleştir ve yenilen.”

        REKLAM

        Sevgili Koç burçları, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

        Sevgili Boğalar, aşk hayatınız ve yaratıcı projelerinizde taze bir enerji var.

        Sevgili İkizler burçları, ev ve aile düzeninizde köklü değişiklikler kapınızı çalabilir.

        Sevgili Yengeçler, iletişim şekliniz dönüşüyor, çevrenizle yeni bağlar kurabilirsiniz.

        Sevgili Aslanlar, maddi konularda yeni bir düzenleme yapabilirsiniz.

        Sevgili Başaklar, hayatınızda önemli bir dönüm noktasına giriyorsunuz, yenileniyorsunuz.

        Sevgili Teraziler, iç dünyanızda kapanışlar ve arınma süreci yaşayabilirsiniz.

        Sevgili Akrepler, sosyal çevreniz değişiyor, yeni haberler alabilirsiniz.

        Sevgili Yaylar, kariyer alanında yeni fırsatlara adım atabilirsiniz.

        Sevgili Oğlaklar, eğitim, seyahat veya vizyon belirlemede yeni yollar açılabilir.

        Sevgili Kovalar, ortak kaynaklar ve ilişkilerde dönüşüm kapıda.

        Son olarak sevgili Balıklar, ikili ilişkilerinizde önemli kararlar ve yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haftalık burç yorumları
        #Haftalık burç
        #güneş tutulması
        #21 eylül güneş tutulması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasında kritik gün
        CHP'nin kurultay davasında kritik gün
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi