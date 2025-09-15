"Müşteri değil araba gözlüyoruz!" 2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!

Isparta'da aynı kavşakta sürekli meydana gelen kazalar, yakında iş yeri bulunan Enes Çelik'i (24) mağdur etti.

DHA'nın haberine göre 2 yıldaki 9 kazada savrulan araçlar ve çöp konteyneri iş yerine zarar veren Enes Çelik, “Birden fazla olunca ister istemez sabır tükeniyor. Müşteri değil, araba gözlüyoruz. Kaza olacak mı, Allah korusun birbirlerine vuracaklar mı diye gözlüyoruz. İş biraz çığırından çıktı" dedi.

Pirimehmet Mahallesi'nde 1710 Sokak ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesişme noktasında bulunan kavşakta meydana gelen kazalar, yakında iş yeri bulunan Enes Çelik'i bıktırdı. Kavşağın hemen köşesinde yaklaşık 2 yıldır PVC pencere dükkanı işleten Çelik, kaza sonrası iş yerinin zarar gördüğünü söyledi. Bazen kavşakta çarpışan araçların, bazen de araçların çarptığı konteynerin savrularak iş yerine zarar verdiğini anlatan Enes Çelik, bugüne kadar yaklaşık 450 bin lira civarında zararı olduğunu aktardı.

REKLAM

"9 DEFA YAŞANDI, ALIŞMAYA BAŞLADIK"

Çelik, 2 yıldır burada hizmet verdiklerini belirterek, "İlk açıldığımızda çöp konteynerinin dükkanın önünü kapattığını düşünüyorduk. Kaldırılması için dilekçe vermeyi düşündük ama ilk gece yarısı bir kaza yaşandı. Sonrasında az da olsa dükkanı koruduğunu fark ettik. Sonra diğer kazalar yaşanmaya başladı. Bütün kazalarda bizim dükkanımızın tamamen mahvolmasından çöp konteynerinin bizi koruduğunu fark ettik. Çöp konteyneri bizim dükkanımızın koruyucusu oldu. İlk ikisinde 'Olabilir, dikkatsizlik' dedik. Sonrasında ise toplamda 9 defa yaşandı, zaten alışmaya başladık. Gülmeye, geçiştirmeye başladık. Bir fren sesinde ya da hızlı bir araba geçtiği zaman kaza olabilir tedirginliği yaşayabiliyoruz" diye konuştu.