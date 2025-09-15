Habertürk
Habertürk
        "Müşteri değil araba gözlüyoruz!" 2 yılda iş yerine 9 araç çarptı! | Son dakika haberleri

        "Müşteri değil araba gözlüyoruz!" 2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!

        Isparta'da bir iş yerine 2 yıl boyunca 9 aracın çarpması akıllara durgunluk verdi. İş yeri sahibi Enes Çelik, "Müşteri değil, araba gözlüyoruz. Kaza olacak mı, Allah korusun birbirlerine vuracaklar mı diye gözlüyoruz. İş biraz çığırından çıktı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 09:53 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:06
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        Isparta'da aynı kavşakta sürekli meydana gelen kazalar, yakında iş yeri bulunan Enes Çelik'i (24) mağdur etti.

        DHA'nın haberine göre 2 yıldaki 9 kazada savrulan araçlar ve çöp konteyneri iş yerine zarar veren Enes Çelik, “Birden fazla olunca ister istemez sabır tükeniyor. Müşteri değil, araba gözlüyoruz. Kaza olacak mı, Allah korusun birbirlerine vuracaklar mı diye gözlüyoruz. İş biraz çığırından çıktı" dedi.

        Pirimehmet Mahallesi'nde 1710 Sokak ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesişme noktasında bulunan kavşakta meydana gelen kazalar, yakında iş yeri bulunan Enes Çelik'i bıktırdı. Kavşağın hemen köşesinde yaklaşık 2 yıldır PVC pencere dükkanı işleten Çelik, kaza sonrası iş yerinin zarar gördüğünü söyledi. Bazen kavşakta çarpışan araçların, bazen de araçların çarptığı konteynerin savrularak iş yerine zarar verdiğini anlatan Enes Çelik, bugüne kadar yaklaşık 450 bin lira civarında zararı olduğunu aktardı.

        "9 DEFA YAŞANDI, ALIŞMAYA BAŞLADIK"

        Çelik, 2 yıldır burada hizmet verdiklerini belirterek, "İlk açıldığımızda çöp konteynerinin dükkanın önünü kapattığını düşünüyorduk. Kaldırılması için dilekçe vermeyi düşündük ama ilk gece yarısı bir kaza yaşandı. Sonrasında az da olsa dükkanı koruduğunu fark ettik. Sonra diğer kazalar yaşanmaya başladı. Bütün kazalarda bizim dükkanımızın tamamen mahvolmasından çöp konteynerinin bizi koruduğunu fark ettik. Çöp konteyneri bizim dükkanımızın koruyucusu oldu. İlk ikisinde 'Olabilir, dikkatsizlik' dedik. Sonrasında ise toplamda 9 defa yaşandı, zaten alışmaya başladık. Gülmeye, geçiştirmeye başladık. Bir fren sesinde ya da hızlı bir araba geçtiği zaman kaza olabilir tedirginliği yaşayabiliyoruz" diye konuştu.

        "ESNAF DA ALIŞTI"

        Yaşadıkları kazalar nedeniyle işe konsantre olamadıklarını belirten Çelik, "Burayla mı ilgileneyim, işe mi bakayım. Burada 15'e yakın esnafız. Aşağıdan gelenlerin dikkatsizliği yüzünden ister istemez tedirginlik oluyor. Kaza olduğunda da esnafımız koşuyor, bir şey var mı yok mu diye. Fakat onlar da alıştı artık, normal karşılıyor. Aşağıdan gelen kişi giriş yasak tabelasını dikkate almadığı için normal karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.

        "İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"

        Kazalar nedeniyle ya savrulan araçların ve konteynerin çarpmasıyla iş yerinin zarar gördüğünü anlatan Enes Çelik, şöyle devam etti:

        "Camlarımızın ölçüsü standart olduğu için camcımızı direkt arayıp hallediyoruz. Müşteriler tedirgin oluyor. Çöp konteyneri ve arabanın girdiği yerde demirlerimiz olduğu için korkulacak bir şey yok. O demirler olmasa daha büyük bir kaza meydana gelir. Bizi artık 'Devamlı kaza olan yer' diye biliyorlar. Ortalamaya vurduğumuz zaman aşağı yukarı her kazada 50 bin lira toplamda ise 450 bin lira civarında giderimiz olmuştur. İlk biz değiştiriyoruz. Sonrasında şikayetçi oluyoruz ve sigorta da ödemesini yapıyor. Yıpratıyor ama yapacak bir şey yok. Bir oldu, iki oldu normal karşıladık. Birden fazla olunca ister istemez sabır tükeniyor. Müşteri değil, araba gözlüyoruz. Kaza olacak mı, Allah korusun birbirlerine vuracaklar mı diye gözlüyoruz. İş biraz çığırından çıktı."

        #Son dakika haberler
