Fenerbahçe - Trabzonspor maçı YAZAR YORUMLARI
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi.
"DOKUNUŞLAR YAPMASI ŞART"
Ömer Üründül: "Hırslı bir geri dörtlü vardı artı İsmail ve de ilk maç ı olmasına ve arkasındaki Brown'u yeterince tanımamasına rağmen Kerem Aktürkoğlu. Tedesco'nun oyun felsefesi belli oldu. ön alanda tempolu bir baskı, bir pres ve de nispeten fizik gücü yüksek oyunculara kadroda yer vermek. O da Szymanski'den vazgeçmedi hem de değişik bir görev yeri sağ önde. Ve İsmail'in çıkıp, yerine Bartuğ'un girmesi… Sonuç olarak Fenerbahçe üç puanı kazandı ama futbol tatmin edici değil. Tabii ki Tedesco'nun zamana ihtiyacı var. Ama doğru dokunuşlar yapması da şart." [Sabah]
"MOURINHO SONRASI İLK DEĞİŞİM"
Gürcan Bilgiç: "Mourinho sonrasındaki ilk değişim neydi? 9 kişi kalan rakibin üstüne gitmeyi "anlamsız" gören bir teknik adamdan, 1-0'ı rakip sahada yapacağı paslarla korumak isteyen Tedesco'ya… İkinci yarıdaki oyundaki coşku eksikliğini biraz tabelaya, biraz da çarşamba oynanacak erteleme maçına bağlayabiliriz. İlk yarı için kritik karar anlarındaki pas kalitesinin düşüşü eleştirilebilir." [Sabah]
"DİREKLER ENGEL OLDU"
Ahmet Çakar: "Bütün oyun kontrolü Fenerbahçe'de olmasına rağmen ve son paslardaki başarısızlık skoru ancak ilk yarının son dakikasında getirdi, En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe öne geçti ve bundan sonra da Trabzonspor için yapacak bir şey kalmadı. İkinci yarı fark da olabilirdi, direkler buna engel oldu." [Sabah]
"ÇOK TARTIŞILIR BİR İPTAL KARARI"
İbrahim Yıldız: Mourinho'dan sonra göreve getirilen teknik direktör Tedesco, Trabzonspor galibiyeti ile işe başladı. Karşılaşmanın tam olarak bir analizini yapmak mümkün olmadı diyebiliriz. Bunun nedeni, Bordo-Mavili takımın Okay'ın gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kalmasıydı. Üstelik kırmızı karttan 9 dakika önce VAR'ın iptal ettiği bir gol vardı. Onuachu'nun harika kafa şutu ağlara gittikten sonra, pozisyon öncesi faul olduğu VAR tarafından tespit edildi. Çok tartışılır bir iptal kararı olduğunu söyleyelim. Hatta, faul olmadığı genel bir kanı. Böyle olunca maçın seyri de, taktiği de değişti. [Habertürk]
"FENERBAHÇE ADETA 4-2-2-2 OYNADI"
Uğur Meleke: Doğrusunu söylemek gerekirse, Tedesco ismini ilk duyduğumdan beri tereddütle yaklaştım. Ali Koç bir ara Spalletti ile mesafe kaydettiklerini ancak İtalyan Hoca'nın daha sonra vazgeçtiğini söylemişti. Ben olsam yemez-içmez, Spalletti'nin kapısında yatar, kurt hocayı ikna etmeye çalışırdım! Postecoglou da tam bir büyük takım hocası ama Forest seçeneği doğunca onun Türkiye'ye gelme ihtimali haliyle zayıflamıştır. Tedesco benim için daha önce adı geçen Spalletti veya Postecoglou'nun bayağı gerisinde.
Dün tabii ki Fenerbahçe-Trabzon maçını biraz da Domenico Tedesco'nun burada neler yapmayı hedeflediğini anlamak için seyrettik. 70 dakikası 11'e 10 oynanan bir maçın taktik analizini yapmak zor. Ancak eldeki kısıtlı veriyle Tedesco'nun dün neleri farklı yaptığını açıklamaya çalışayım:
1-) Dün 45+4'te Trabzonspor orta çizginin biraz önünden bir frikik kazandı. Bordo mavililer 6-7 kişiyle öne gittiler haliyle. Orada Tedesco'nun savunma çizgisini bayağı öne (neredeyse 35'inci metreye) kurdurması büyük takım davranışıydı. Bu detaylar önemli.
2-) Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük sıkıntılarından biri etkisiz kornerleriydi. Belli ki Tedesco'ya bu bilgi verilmiş. Fenerbahçe dün kornerlerin-frikiklerin büyük kısmını paslaşarak kullandı. Zaman zaman etkili de oldu.
3-) Tedesco'nun en dikkat çekici tercihiyse, kanat oyuncularını (sağ açık Szymanski ve sol açık Kerem'i) kullanma biçimiydi. Onları dış değil, iç koridorda kullandı. Bu da Szymanski'nin ceza alanında rekor sayıda, tam 13 kez topla buluşmasını sağladı.
Dikkatli sporseverler Brezilya'nın 2006 Dünya Kupası'ndaki kanatsız 4-2- 2-2 formasyonunu hatırlarlar. Kaka ve Ronaldinho'yu çift santrforun arkasında ikili gibi kullanıyordu Scolari. Dün de Tedesco, Kerem Aktürkoğlu-Szymanski'yi neredeyse öyle kullandı. Çizgide değil. Merkeze çok yakın.
TRABZONSPOR 5-3-2 BAŞLADI 5-3-1 BiTiRDi
Fatih Tekke'yi de 70 dakika eksik oynanan bir maç üzerinden eleştirmek zor. Maça 5-3-2 başladı, Okay'ın kırmızı kartı sonrası Zubkov'u sağ kanat beke çekip 5-3-1 devam etti. Bence kırmızı kart anında Muci'yi oyundan alıp Zubkov'u önde tutması daha doğru olurdu. [Hürriyet]