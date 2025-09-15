Kocaeli'de çocuklarının yanında babaya tokat atıldı! Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanında çocukları olan erkek, hızla geçen cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipten inen sürücü, çocukların yanında babaya tokat attı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma çerçevesinde gözaltı talimatı verildiğini açıkladı
Giriş: 15.09.2025 - 18:37 Güncelleme: 15.09.2025 - 19:21
Bakan Tunç: Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.
