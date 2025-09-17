Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 13. yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görkemli bir açılışla başladı. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde düzenlenen bu dev organizasyon, 17 Eylül 2025 itibarıyla binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya başladı. Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini sergileyen TEKNOFEST, 2018’den bu yana 11 milyona yakın ziyaretçi çekti. KKTC ve Mavi Vatan duraklarının ardından İstanbul’da gerçekleşen bu etkinlik, ücretsiz girişle herkes için teknoloji dolu bir deneyim sunuyor.

GENÇLERİN YARATICILIĞINI TEŞVİK

TEKNOFEST, 2018’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başlayan bir vizyon projesi olarak doğdu ve kısa sürede küresel bir marka haline geldi. T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar’ın liderliğinde, bakanlıklar, üniversiteler ve özel sektör iş birliğiyle düzenlenen festival, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki gücünü gözler önüne seriyor. Her yıl farklı şehirlerde ve yurtdışında (örneğin Azerbaycan ve KKTC) düzenlenen etkinlik, 2024 Adana ayağında 1,1 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı. 2025’te KKTC, Mavi Vatan ve İstanbul duraklarıyla büyüyen TEKNOFEST, gençlerin yaratıcılığını teşvik ederek ulusal kalkınmaya katkıda bulunuyor.

REKLAM BEŞ GÜNLÜK PROGRAM: 17-21 EYLÜL TEKNOFEST İstanbul, 17 Eylül’de başlayan etkinliklerle 21 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Ziyaretçiler, online kayıtla ücretsiz giriş yapabiliyor; 7 yaş altı çocuklar için kayıt gerekmiyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Açılış günü (17 Eylül), milli uçak sergileriyle saat 10:00’da start aldı, 14:00’te drone yarışmaları ve akşam 18:00’de konserlerle devam edecek. TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları'nın gösteri yapacağı festivalde, F-16 savaş uçakları da uçuş gerçekleştirecek. Festivalde ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak. İkinci gün roket ve uydu simülasyonları, üçüncü gün yapay zeka atölyeleri öne çıkacak ve hafta sonu (20-21 Eylül) büyük finaller ve kapanış gösterileriyle zirveye ulaşacak. 51 teknoloji yarışması, hava gösterileri, atölyeler ve interaktif deneyimler festivali renklendiriyor. Ziyaretçi yoğunluğu için toplu taşıma ve servisler düzenlenmiş olsa da sosyal medyada bazı trafik şikayetleri dikkat çekiyor.

Festivalde hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim yer alacak. Festival kapsamında ayrıca Türk rock müziği sanatçısı Kıraç 19 Eylül'de saat 19.00’da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak. YARIŞMALAR VE ETKİNLİKLER: GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ SAHNEDE TEKNOFEST’in en büyük çekim merkezi, 58 ana ve 137 alt kategorideki teknoloji yarışmaları. Roket Yarışması, Model Uydu Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri ve Blockchain Yarışması gibi kategorilerde binlerce takım mücadele ediyor. Toplam 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL malzeme desteği sunulan yarışmalar, genç mucitlere destek sağlıyor. Festivalde ayrıca jet ve helikopter akrobasi gösterileri, popüler sanatçıların konserleri, planetarium deneyimleri ve simülasyon alanları yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın tatbikatı VR deneyimi ve HAVELSAN’ın SANCAR SİDA sergisi gibi standlar da büyük ilgi görüyor. Genç İHH ve Hayrat Yardım gibi STK’lar ise gönüllülük temalı etkinliklerle katkı sunuyor.