Kahve fiyatları rekor seviyelerde! Küresel kahve zincirleri zamlara hazırlanıyor

Perşembe günü yayınlanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre, ABD'de perakende kahve fiyatları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 21 arttı. Bu, Ekim 1997'den bu yana en büyük yıllık artış olurken, aylık bazda da kahve fiyatları yüzde 4 artarak 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Uzmanlara göre durumun iki nedeni var birincisi kuraklık ikincisi ise ABD'nin gümrük vergileri...

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük kahve ithalatçısı ve ülke içinde yetiştirebileceği çok az yer olduğu için çekirdekler için yabancı ülkelere bağımlı. Ulusal Kahve Birliği'ne göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketilen kahvenin yüzde 99'u yani neredeyse tamamı ithal ediliyor. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, en ağır gümrük vergilerine tabi ülkelerden biri de ABD'nin en büyük kahve tedarikçisi olan Brezilya. Trump'ın , eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yargılanması ve yakın zamanda mahkum edilmesine tepkisi nedeniyle, Brezilya'nın ithalatına yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanıyor. Bu oran, ABD'nin herhangi bir ülkenin mallarına uyguladığı en yüksek oranlardan biri.

REKLAM Vizion'a göre, Brezilya'dan ABD'ye yapılan kahve sevkiyatları yılbaşından bu yana yarı yarıya azaldı. Bu düşüş, Brezilya'dan yapılan kahve ihracatının Ağustos 2024'e göre yüzde 75'ten fazla azalmasıyla Ağustos ayında hız kazandı. Somar Meteorologia’nın tahminlerine göre bu hafta Brezilya’nın Minas Gerais ve Sao Paulo eyaletlerinde yüksek sıcaklıklar beklenirken, Espirito Santo’da da kuraklık öngörülüyor. Bu durum, gelecek yıl ortasında hasat edilecek ürün için kritik olan çiçeklenme dönemini yakından ilgilendiriyor. ABD'de pek çok kahve zinciri gelişmelerin ardından "artan maliyetler ve tarifeler" nedeniyle fiyat artışına gittiklerini açıkladı. New Orleans'ta bir zincir yerel bir zincir, artan fiyatları dengelemek için siparişlere yüzde 4 gümrük vergisi eklediklerini açıklarken bazı firmalar ise şimdilik direniyor. Ancak gelişmeler değişmezse, tüm kahva fiyatlarına yıl içerisinde zam yapmaları bekleniyor.