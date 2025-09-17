Habertürk
        Yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!

        İstanbul'da, evde, doğalgaz borusuna asılmış halde bulunan Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri 39 yaşındaki Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporu tamamlandı. Genç kadında otopsi sonucunda, herhangi bir darp, kesi izi olmadığı, ölümün ası sonucu gerçekleştiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 10:42 Güncelleme: 17.09.2025 - 12:45
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        İstanbul Bakırköy'de 19 Temmuz'da, Esen Gök'ten (39) haber alamayan yakınlarının polise haber vermesi üzerine Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla girilmişti.

        DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI BULUNMUŞTU

        DHA'daki habere göre ekipler, evde Gök'ün çarşafla doğalgaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlenmişti.

        YASAKLI MADDE BULUNMADI

        Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopsisi tamamlandı. İncelemede, Gök'ün vücudunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadı.

        ÖLÜM NEDENİ ASI SONUCU

        Otopsi raporunda, Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi. Rapor, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

        ABLASINA NOT BIRAKMIŞTI

        Evde, Esen Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazılı bir not bulunmuştu.

        #istanbul
        #Esen Gök
        #Son dakika haberler
