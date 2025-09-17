İstanbul Bakırköy'de 19 Temmuz'da, Esen Gök'ten (39) haber alamayan yakınlarının polise haber vermesi üzerine Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla girilmişti.

DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI BULUNMUŞTU DHA'daki habere göre ekipler, evde Gök'ün çarşafla doğalgaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlenmişti.

YASAKLI MADDE BULUNMADI Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopsisi tamamlandı. İncelemede, Gök'ün vücudunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadı.

ÖLÜM NEDENİ ASI SONUCU Otopsi raporunda, Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi. Rapor, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.