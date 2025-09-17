Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
İstanbul'da, evde, doğalgaz borusuna asılmış halde bulunan Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri 39 yaşındaki Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporu tamamlandı. Genç kadında otopsi sonucunda, herhangi bir darp, kesi izi olmadığı, ölümün ası sonucu gerçekleştiği belirlendi
İstanbul Bakırköy'de 19 Temmuz'da, Esen Gök'ten (39) haber alamayan yakınlarının polise haber vermesi üzerine Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla girilmişti.
DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI BULUNMUŞTU
DHA'daki habere göre ekipler, evde Gök'ün çarşafla doğalgaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlenmişti.
YASAKLI MADDE BULUNMADI
Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopsisi tamamlandı. İncelemede, Gök'ün vücudunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadı.
ÖLÜM NEDENİ ASI SONUCU
Otopsi raporunda, Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi. Rapor, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
ABLASINA NOT BIRAKMIŞTI
Evde, Esen Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazılı bir not bulunmuştu.