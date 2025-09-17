Fenerbahçe erteleme maçında Alanyaspor karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez İstanbul'da karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 20 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.