Kızılırmak'ta korkunç şüphe! Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
Samsun'da Kızılırmak Nehri'ne uçan ve Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen'in hayatını kaybettiği faciada, korkunç bir şüphe ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmada, Kıyak'ın eşi doktor Serdar Kıyak, 'eşini ve çocuğunu öldürme' iddiasıyla tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde, otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçması sonucu eşi ve çocuğunu kaybeden doktor Serdar Kıyak, olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, ‘eşini ve çocuğunu öldürme’ iddiasıyla tutuklandı.
DHA'nın haberine göre feci olay, 12 Eylül'de Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Doktor Serdar Kıyak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu.
TEHDİT MESAJI ORTAYA ÇIKTI
Kıyak’ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile oğulları Alperen (3), boğuldu. Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine ‘Beni tehdit ediyor’ şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.