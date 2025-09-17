Kızılırmak'ta korkunç şüphe! Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası! Samsun'da Kızılırmak Nehri'ne uçan ve Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen'in hayatını kaybettiği faciada, korkunç bir şüphe ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmada, Kıyak'ın eşi doktor Serdar Kıyak, 'eşini ve çocuğunu öldürme' iddiasıyla tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.09.2025 - 11:34 Güncelleme: 17.09.2025 - 11:34 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL