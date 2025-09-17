Habertürk
        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

        İsrail dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan şiddetli saldırılarını sürdürürken, İsrail ordusu dün sabah Gazze'ye kara harekatı başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, dün akşam Gazze'de içinde 80 hastanın bulunduğu hastaneye saldırdı, hastanenin üst katlarını birkaç dakika arayla 3 kez hedef aldı

        Giriş: 17.09.2025 - 10:07 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:07
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, dün sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını açıkladı. İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları sürerken, İsrail ordusu dün akşam içinde 80 hastanın bulunduğu Rantisi Çocuk Hastanesine saldırı düzenledi.

        Gazze'de zorunlu göç sürüyor
        Gazze'de zorunlu göç sürüyor Haberi Görüntüle

        HASTANENİN ÜST KATLARI 3 KEZ HEDEF ALINDI

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde hastanenin üst katlarını birkaç dakika arayla 3 kez hedef aldığı aktarıldı.

        İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, "Bu suç, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini hedef alma ve hizmet dışı bırakma yönündeki sistematik politikasını bir kez daha doğruluyor." ifadesi kullanıldı.

        Rantisi Çocuk Hastanesinin Gazze Şeridi'nde onkoloji, diyaliz, solunum ve sindirim hastalıkları gibi uzmanlık alanlarını barındıran "tek ihtisas hastanesi" olduğu vurgulandı.

        Hastanede çeşitli bölümlerde tedavi gören 80 hasta, yoğun bakım ünitesinde 4 çocuk ve yenidoğan bakım ünitesinde 8 bebeğin bulunduğuna dikkati çekildi.

        İsrail saldırısı sonrasında 40 hastanın güvenli yer arayışı ve çocuklarını kurtarmak amacıyla hastaneyi terk ettiği, 40 hasta ve refakatçilerin, 12 yoğun bakım hastası ve 30 hastane personelinin ise hastanede kaldığı belirtildi.

        Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine, personeline ve hastalara koruma sağlanması için çağrı yapıldı.

        DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze şehrinde kara harekatı başlatmasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşaması olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan, İsrail'in Gazze şehrinde kara harekatı başlatması hakkında yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır." ifadesi kullanıldı.

        İsrail'in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatının, devam eden katliamları daha da artıracağı, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacağı ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştireceği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail'in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur."

        Gazze'de ateşkesin sağlanması için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesinin elzem olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle işbirliğimizi sürdüreceğiz." görüşü paylaşıldı.

        İSRAİL'DEN GAZZE'YE KARA HAREKATI KARARI

        İsrail ordusunda dün yapılan açıklamada, gece saatlerinde Gazze kentine yönelik kara saldırılarının başladığı belirtildi. Kara saldırılarına şu an için 2 tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi.

        Saldırılara Gazze kentinin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.

        Başbakan Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.

