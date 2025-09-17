11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!

Düzce'de olay, Çamlıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, evde baygın olarak buldukları Muhammed Ali Günaydın (11) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

BALONLA OYUN ÖLÜMÜ OLDU

DHA'daki habere göre sağlık ekibi yaptığı incelemede, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinde; Günaydın'ın evde yalnız olduğu sırada, bir hafta önce yapılan doğum günü için alınan büyük boyutlu süs balonunu başına geçirdiği, balonu başından çıkaramayıp nefessiz kalarak öldüğü tespit edildi.