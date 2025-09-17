Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı: İki günlük ziyarette protesto dalgası

ABD Başkanı Donald Trump, tartışmaların ve protestoların eşliğinde resmi davet kapsamında Kral III. Charles ve Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'la görüşmek için İngiltere'ye geldi.

Havalimanında kendisini bekleyen gazetecilere seslenen Trump, İngiltere'nin kalbinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

ABD Başkanı ve eşi Melania Trump, önümüzdeki iki gün boyunca askeri geçit törenleri ve F-35 jetlerinin gösterileriyle, Kral Charles tarafından ağırlanacak.

ABD Başkanı temaslarının ikinci gününde Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'la Aylesbury kentindeki Başbakanlık konutu Chequers'da bir araya gelecek.

Trump'ın politikalarının ve söylemlerinin Birleşik Krallık'ta eleştirildiği bir dönemde "Trump'ı Durdurun Koalisyonu" bugün Kral Charles ve Trump'ın görüşeceği Windsor kentinde bir protesto gösterisi düzenledi ve Windsor Kalesi'ne reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le Trump'ın sarıldığı bir fotoğraf yansıttı.

Londra Metropolitan Polisi, protestocuların eyleminin güvenliği için 1600 polisin görevlendirileceğini duyurdu.