        Haberler Dünya Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı: İki günlük ziyarette protesto dalgası | Dış Haberler

        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı: İki günlük ziyarette protesto dalgası

        ABD Başkanı Donald Trump, ikinci Başkanlık döneminde ikinci kez Birleşik Krallık'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Birleşik Krallık'a adım attığı tüm zamanlarda protesto gösterileriyle karşı karşıya kalan Trump, bugün Windsor Kalesi'nde Kral III. Charles'la görüşecek. Ancak görüşme öncesinde eylemciler tarafından Windsor Kalesi'ne Trump ve reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in sarıldığı bir fotoğraf yansıtıldı. Gergin başlayan ziyaret, yarın sona erecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 12:06 Güncelleme: 17.09.2025 - 12:06
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        ABD Başkanı Donald Trump, tartışmaların ve protestoların eşliğinde resmi davet kapsamında Kral III. Charles ve Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'la görüşmek için İngiltere'ye geldi.

        Havalimanında kendisini bekleyen gazetecilere seslenen Trump, İngiltere'nin kalbinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

        ABD Başkanı ve eşi Melania Trump, önümüzdeki iki gün boyunca askeri geçit törenleri ve F-35 jetlerinin gösterileriyle, Kral Charles tarafından ağırlanacak.

        ABD Başkanı temaslarının ikinci gününde Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'la Aylesbury kentindeki Başbakanlık konutu Chequers'da bir araya gelecek.

        Trump'ın politikalarının ve söylemlerinin Birleşik Krallık'ta eleştirildiği bir dönemde "Trump'ı Durdurun Koalisyonu" bugün Kral Charles ve Trump'ın görüşeceği Windsor kentinde bir protesto gösterisi düzenledi ve Windsor Kalesi'ne reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le Trump'ın sarıldığı bir fotoğraf yansıttı.

        Londra Metropolitan Polisi, protestocuların eyleminin güvenliği için 1600 polisin görevlendirileceğini duyurdu.

        Sadiq Khan: Trump'tan korkmamalıyız

        Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Trump'ı, 'son yıllarda dünya çapında bölücü, aşırı sağcı siyasetin alevlerini körüklemek için herkesten daha fazlasını yapmakla' suçlayan bir yazı kaleme aldı.

        Khan, ABD Başkanı'nın ABD şehirlerine ordu konuşlandırmasının ve azınlıkları hedef almasının 'otokratların oyun kitabından fırlamış gibi' olduğunu söyledi.

        "ABD ile iyi ilişkiler sürdürmenin pragmatik nedenlerini anlıyorum ancak eleştirmekten de korkmamak gerekiyor."

