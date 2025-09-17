Habertürk
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi

        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi

        Son dakika... AB Dış Politka Şefi Kaja Kallas, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich için yaptırım önergesi verdi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 17.09.2025 - 14:00 Güncelleme: 17.09.2025 - 14:11
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich için yaptırım önergesi verdi.

        Avrupa Komisyonu Çarşamba günü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail mallarına yönelik serbest ticaret anlaşmalarının askıya alınmasını önerdi.

        Reuters, bu önlemin şu anda Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında kabul edilmesi için yeterli desteğe sahip olmadığını belirtti.

