AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich için yaptırım önergesi verdi.

Avrupa Komisyonu Çarşamba günü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail mallarına yönelik serbest ticaret anlaşmalarının askıya alınmasını önerdi.

Reuters, bu önlemin şu anda Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında kabul edilmesi için yeterli desteğe sahip olmadığını belirtti.