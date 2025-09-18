ABD'li Senatör Sanders, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını "soykırım" olarak nitelendirdi

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çıkışlarıyla bilinen ancak bugüne kadar "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınan Senatör Sanders, yazılı bir açıklama yaparak ilk kez pozisyonunu değiştirdi.

Sanders, BM'nin bağımsız komisyonunun "Gazze'de soykırım yaşanıyor" sonucuna ulaşmasının ardından kendisinin de aynı sonuçta buluştuğunu belirtti.

ABD'li senatör, "İsrail, tüm Filistin halkına karşı topyekun bir savaş başlattı. Birçok hukuk uzmanı, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını tespit etti. Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin, soykırımın yasal tanımına uyduğu sonucuna vardı." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM

Sanders, açıklamasında, "Birleşmiş Milletler tarafından atanan bağımsız uzman komisyon da bu bulguyu doğruladı. Bu uzmanlar şu sonuca varmıştır, Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen kriterlere uyan eylemlerle Gazze'deki Filistinlileri yok etme niyetinin olduğu açıktır. Ben de aynı fikirdeyim." ifadelerini kullandı.

ABD'li senatör, açıklamasında, yaklaşık 65 bin Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü, bunlardan en az 18 binin çocuk olduğunu vurguladı.