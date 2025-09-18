Habertürk
        AKILALMAZ OLAY! Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!

        Kırşehir'de, evde tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen ve cebindeki bıçak karnına saplanan 23 yaşındaki İsa Çetin, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Çetin müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çetin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 07:29 Güncelleme: 18.09.2025 - 07:29
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Kırşehir'de şaşırtan olay, Mucur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; evinde kablo tamiri yapan İsa Çetin (23), çıktığı yerden inerken dengesini kaybederek düştü.

        CEBİNDEKİ BIÇAK KARNINA SAPLANDI

        DHA'daki habere göre bu sırada cebinde bulunan bıçağın karnına saplanmasıyla Çetin, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

        Çetin, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İsa Çetin, bu sabah hayatını kaybetti. 1 ay önce evlenen Çetin'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        #KIRŞEHİR
        #Son dakika haberler
