        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor - Emlak Haberleri

        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor

        Türk vatandaşlarının yurt dışından konut alımı, yılın ilk 7 ayında 1 milyar 498 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde yabancıların Türkiye'den aldığı konuta ödediği meblağ ise 1 milyar 217 milyon dolara geriledi. İlk kez gayrimenkulde cari açık pozisyonunda bulunuyoruz

        Giriş: 18.09.2025 - 07:09 Güncelleme: 18.09.2025 - 07:09
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında ilk 7 ayda rekor kırıldı.

        TCMB verilerine göre; Türk vatandaşları, Ocak-Temmuz döneminde diğer ülkelerden 1 milyar 498 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında 1 milyar 203 milyon olan bu rakam, 2025'te yüzde 24,5 arttı. Aylık olarak bakıldığında en yüksek alım 253 milyon dolarla temmuz ayında gerçekleşti. Bu aynı zamanda tüm zamanların en yüksek aylık alımı olarak kayıtlara geçti.

        YIL İlk 7 ayda yapılan toplam alım (milyon dolar)
        2017 226
        2018 199
        2019 122
        2020 24
        2021 157
        2022 271
        2023 996
        2024 1203
        2025 1498

        İLK KEZ CARİ AÇIK POZİSYONUNDA

        Yurt dışından gayrimenkul alımı artarken aynı dönemde yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alımı azaldı.

        TCMB'nin yayımladığı verilere göre; Ocak-Temmuz döneminde yabancılar, Türkiye'den 1 milyar 217 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı gerçekleştirdi.

        AY Yabancıya satış Yurt dışından alım Fark
        Ocak 132 144 -12
        Şubat 134 190 -56
        Mart 149 227 -78
        Nisan 140 232 -92
        Mayıs 171 238 -67
        Haziran 133 214 -81
        Temmuz 358 253 105
        Ocak-Temmuz toplam 1217 1498 -281
        2024'ün ilk 7 ayında 1 milyar 823 milyon dolar olan rakam, yüzde 33,2 geriledi.

        Gayrimenkulde Türkiye ilk kez cari açık pozisyonunda bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda yabancıların gayrimenkul alımı, Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımından fazla durumdayken, geçen sene başlayan gerileme bu yıl eksi pozisyona gelmiş durumda.

        YIL Yabancıya satış Yurt dışından alım Fark
        2017 4643 341 4302
        2018 5915 332 5583
        2019 4979 196 4783
        2020 3954 213 3741
        2021 5634 371 5263
        2022 6273 628 5645
        2023 3560 1782 1778
        2024 2822 2153 669
        2025 (İlk 7 ay) 1217 1498 -281

        Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında yabancıların Türkiye'den aldığı gayrimenkuller için ödediği meblağ, Türk vatandaşlarının yurt dışından aldığı gayrimenkuller için ödediği meblağın 620 milyon dolar üzerindeydi. Bu yıl ise ilk 7 ayda 281 milyon dolarlık bir açık görünüyor.

        YIL Yabancıya satış Yurt dışından alım Fark
        2024 (İlk 7 ay) 1823 1203 620
        2025 (İlk 7 ay) 1217 1498 -281

        YABANCIYA SATIŞ 2017'DEN BERİ EN DÜŞÜK SAYIDA

        TÜİK son olarak ağustos ayının konut satış verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; yılın ilk 8 ayında yabancılara yapılan konut satışı sayısı, 2017'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

        YIL (İlk 7 ay) Yabancılara satılan konut adedi
        2017 13005
        2018 18540
        2019 27748
        2020 20896
        2021 30849
        2022 44595
        2023 25134
        2024 15068
        2025 13077

        Yabancılara yapılan satışın toplam satış içerisindeki payı ise en düşük oranda bulunuyor.

        YIL Yabancılara yapılan satışın toplam satış içerisindeki payı (%)
        2017 1.6
        2018 2.9
        2019 3.4
        2020 2.7
        2021 3.9
        2022 4.5
        2023 2.9
        2024 1.6
        2025 (İlk 8 ay) 1.3
