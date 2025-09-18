Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor

Yurt dışından gayrimenkul alımında ilk 7 ayda rekor kırıldı.

TCMB verilerine göre; Türk vatandaşları, Ocak-Temmuz döneminde diğer ülkelerden 1 milyar 498 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında 1 milyar 203 milyon olan bu rakam, 2025'te yüzde 24,5 arttı. Aylık olarak bakıldığında en yüksek alım 253 milyon dolarla temmuz ayında gerçekleşti. Bu aynı zamanda tüm zamanların en yüksek aylık alımı olarak kayıtlara geçti.

YIL İlk 7 ayda yapılan toplam alım (milyon dolar) 2017 226 2018 199 2019 122 2020 24 2021 157 2022 271 2023 996 2024 1203 2025 1498

İLK KEZ CARİ AÇIK POZİSYONUNDA

Yurt dışından gayrimenkul alımı artarken aynı dönemde yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alımı azaldı.

TCMB'nin yayımladığı verilere göre; Ocak-Temmuz döneminde yabancılar, Türkiye'den 1 milyar 217 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı gerçekleştirdi.

AY Yabancıya satış Yurt dışından alım Fark Ocak 132 144 -12 Şubat 134 190 -56 Mart 149 227 -78 Nisan 140 232 -92 Mayıs 171 238 -67 Haziran 133 214 -81 Temmuz 358 253 105 Ocak-Temmuz toplam 1217 1498 -281

2024'ün ilk 7 ayında 1 milyar 823 milyon dolar olan rakam, yüzde 33,2 geriledi.

Gayrimenkulde Türkiye ilk kez cari açık pozisyonunda bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda yabancıların gayrimenkul alımı, Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımından fazla durumdayken, geçen sene başlayan gerileme bu yıl eksi pozisyona gelmiş durumda.