        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!

        Samsun'da, rüyasında define gördüğü gerekçesiyle tünel kazan anne F.T ile oğlu D.T. suçüstü yakalandı. Anne ile oğlunun evlerinin bahçesinde 12 metrelik tünel kazdığı tespit edildi. İkilinin toprağı çıkarmak için de elektrikli vinç kullandığı belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 12:12 Güncelleme: 18.09.2025 - 14:10
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

        12 METRELİK TÜNEL KAZDILAR

        AA'da yer alan habere göre ikamete operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 12 metre derinliğinde tünel kazarak define arayan anne F.T. ile oğlu D.T'yi suçüstü yakaladı.

        ELEKTRİKLİ VİNÇ SİSTEMİ KURDULAR

        Tünelin yaklaşık 2 metre genişliğinde olduğu, toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi.

        Kazıdan çıkan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi.

        ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

        Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        RÜYASINDA DEFİNE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

        F.T'nin emniyetteki ifadesinde, rüyasında ikamet ettikleri evin altında define olduğunu gördüğünü, bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
