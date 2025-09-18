Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

        İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. İşte "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz...

        Giriş: 18.09.2025 - 13:06 Güncelleme: 18.09.2025 - 13:16
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu, Karabük, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak sebebiyle sarı uyarı verildiği bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

        ÖĞLEDEN SONRA BU KENTLERE DİKKAT

        Öğleden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

        DOĞU KARADENİZ'E SAĞANAK UYARISI

        Akşam saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

        SEL BASKININA DİKKAT

        Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkililerin uyarılarını dikkate alması istendi.

        #hava durumu
