Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: Çakmak gazı patlaması hayattan kopardı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Çakmak gazı patlaması hayattan kopardı!

        Sivas'ta, park halindeki otomobilde çakmak gazı kaynaklı yaşanan patlamada yaralanan üç gençten 17 yaşındaki Emre Üzen, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Üzen'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. İki arkadaşının tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 14:58 Güncelleme: 18.09.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çakmak gazı patlaması hayattan kopardı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Diriliş Mahallesi Salı Pazarı’nda meydana geldi. Park halindeki otomobilde çakmak gazı nedeniyle patlama oldu.

        PATLAMADA 3 GENÇ YARALANDI

        DHA'daki habere göre patlama sırasında araçta bulunan Emre Üzen (17), E.Ü. (17) ve M.T.Y. (16) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Emre Üzen doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Üzen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındı. Ayyıldız Camii'nde öğle namazının ardından Emre Üzen için cenaze namazı kılındı.

        İKİ GENCİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Cenazeye Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Üzen'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

        Kılınan namazın ardından Emre Üzen, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi. E.Ü. ve M.T.Y.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sivas
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"