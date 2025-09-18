Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

"F.BAHÇE'NİN 3 PUANI ENGELLENDİ"

İbrahim Yıldız (Habertürk): Fenerbahçe erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. İlk 45 dakika sahada tam olarak ne yaptığını bilen bir oyuncu grubu yoktu. Kötü bir oyun ve yenilen hatalı gol takımın enerjisini düşürdü. Teknik direktör Tedesco henüz oyuncuları tanımıyor. Bunu kabul etmeliyiz. Peki, yardımcısı Gökhan Gönül ne yapıyor? Gerekli uyarı ve bilgileri Tedesco'ya aktarma sorunu yaşadığı ortada. Yoksa, kenarda oturan İrfan Can ve Cenk Tosun'u daha önce oyuna aldırabilirdi. Tüm bunlar bir yana. Orta hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak uzatma dakikalarının son anlarında vermedikleri penaltı ile Fenerbahçe'nin 3 puanını engelledi. O an yaşanan pozisyonda üst üste iki penaltı vardı. VAR verilen ilk penaltıda hata yaparken, vermedikleri penaltıda çok büyük bir hataya imza attılar.