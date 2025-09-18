ABD Başkanı Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye gerçekleştirdiği ikinci resmi ziyareti kapsamında dün akşam Windsor Kalesi'nde düzenlenen görkemli yemekte Kral 3. Charles'a "hayatımın en büyük onurlarından biri" sözleriyle teşekkür etti.

ABD Başkanı için düzenlenecek bu yemek için Kraliyet ailesinin hazırlıkları son ana kadar sürdü. ABD Başkanı Trump ve First Lady Melania Trump için St. George Salonu'nda düzenlenen davete 160 konuk katıldı.

Ziyafetin her unsuru, en ince ayrıntısına kadar Kral tarafından kontrol edilip onaylandı.

HAZIRLIK NASIL YAPILIYOR?

Devlet ziyafetleri, herhangi bir devlet ziyaretinin en önemli anı olarak kabul ediliyor. Kral ve ziyaret eden devlet başkanı, her iki ulustan ileri gelenlere Birleşik Krallık'ın sunabileceği en iyi yemeklerden bazılarını sunuyor.

Yemek, Windsor Kalesi'nin St. George Salonu'nda verildi. 55,5 metre uzunluğunda ve dokuz metre genişliğindeki salonda 50 metrelik masa bulunuyor.

Devlet ziyafeti hazırlıkları büyük etkinlikten altı ay önce başlıyor ve yenilecek yiyeceklerin çoğu önceden Kraliyet Malikanesi'nde yetiştiriliyor

Tüm askeri geçit törenleri, konuşmalar ve gösteriler, her şeyin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için sayısız kez prova ediliyor.

Her şeyin ne kadar titizlikle planlandığının bir göstergesi de, kraliyet mensuplarına ziyafet için masayı hazırlamaları için tam üç gün süre verilmesi. Yemeğin yendiği maun masa ise geçen hafta birkaç gün içinde inşa edildi. REKLAM Masa örtüleri ve peçeteler (Hollanda şapkası şeklinde katlanmış), baharatlık takımları, gösterişli çiçek süslemeleri, tabaklar, şamdanlar ve altı kadeh özenle düzenlenmiş olmak zorunda. Her masa düzeni tam olarak 45 cm aralıklarla olmalı. Windsor Kalesi ve Windsor Great Park bahçelerinden özenle toplanan mevsim çiçekleri masada sergileniyor. Charles ve Kraliçe masayı önceden bizzat inceliyor, son olarak da Saray Müdürü Koramiral Sir Tony Johnstone-Burt ile hazırlıkları inceliyor. MENÜDE NE VARDI? ABD ile kültürel, diplomatik veya ekonomik bağları nedeniyle davet edilen konuklar, kraliyet şefleri tarafından hazırlanan ve tarihi yemek takımlarında servis edilen, Fransızca yazılmış bir menüde yemek yedi. Trump'ın ziyareti sırasında, bin 452 çatal bıçak takımının arkasında oturan 160 konuk, Fransızca yazılmış bir menüden yemek yedi. Menü şu şekilde çevrilebilir:

REKLAM Hampshire Tere Panna Cotta, Parmesanlı kurabiye ve bıldırcın yumurtası salatası Kabakla sarılmış organik Norfolk tavuğu, kekik ve tuzlu sosla Kentish ahududu şerbeti içli vanilyalı dondurma, hafif haşlanmış Victoria erikleri KİMLER KATILDI? Başkan Trump'ın Windsor Kalesi'ndeki ziyafetinde ünlü yüzler veya sinema yıldızları bu kez göze çarpmadı. David Beckham veya Elton John gibi kraliyete yakın isimler konuklar arasında yoktu. REKLAM Bunun yerine davetli listesi siyasi isimler ve teknoloji camiasından insanlarla doluydu. Apple CEO'su Tim Cook da oradaydı ve başkanın kızı Tiffany Trump'ın yanında oturuyordu. Medya yöneticisi Rupert Murdoch, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın başdanışmanı Morgan McSweeney'nin yanında oturuyordu. Trump, Murdoch basınına ABD'de milyarlarca dolarlık tazminat davası açtığında, bu küçük sohbet ilginç olmalı. Windsor eyalet ziyafeti için masanın "başı" ortada, Kral ve başkan ise 47 metre uzunluğundaki yemek masasının ortasında yer alıyor. Başkan Trump, onur konuğu olarak, Kral Charles ile Galler Prensesi Catherine'in arasında oturdu. REKLAM Bir tarafta ABD Büyükelçisi Warren Stephens, diğer tarafta ise Prenses Anne, diğer tarafta ise Maliye Bakanı Rachel Reeves vardı.