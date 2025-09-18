Meteoroloji'den 11 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de sağanak bekleniyor. 11 kent için "sarı" alarm uyarısında bulunulurken, iç kesimlerde sıcaklık da 1-3 derece düşüyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
11 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilen 11 kentimiz ise şunlar: "Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce."
SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 1-3 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık
BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BALIKESİR: 25, Az bulutlu ve açık, kuvvetli rüzgar bekleniyor
ÇANAKKALE: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 23, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 30, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 30, Az bulutlu ve açık
ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 28, Az bulutlu ve açık
HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA: 25, Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 25, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık