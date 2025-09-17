ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in altıncı faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti.

Karar 1'e karşı 11 oyla alındı. Bir FOMC üyesi 50 baz puan indirime gidilmesi yönünde oy kullandı.

Böylece Fed 5 kez 'pas' demesinin ardından yılın ilk faiz indirim kararını aldı. 2024 yılında FOMC aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmiş, eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise bugüne kadar 'bekle-gör' anlayışını benimsemişti.

Fed bir sonraki faiz kararını 29 Ekim'de açıklayacak.

REKLAM

İSTİHDAM TARAFINDAKİ RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Fed tarafından bugün yayımlanan karar metninde son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyet büyümesinin yavaşladığını ortaya koyduğu belirtildi. İstihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının hafif yükselse de düşük seviyede kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyon ise yükselerek görece yüksek seviyesini koruyor. Komite, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik yüksek seviyede kalmayı sürdürüyor. Komite, çift yönlü hedefindeki risklere karşı dikkatli olurken istihdam tarafındaki aşağı yönlü risklerin arttığını değerlendiriyor."