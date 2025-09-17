Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye ziyarette bulunurken, Kral Charles ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kral 3’üncü Charles tarafından Windsor Kalesi'nde resmi törenle karşılandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye yaptığı 2’nci resmi ziyaretinin ilk ayağında Kral 3’üncü Charles ile bir araya geldi. Trump, Windsor Kalesi’nde resmi törenle karşılandı.
Trump’a ziyaret sırasında eşi Melania Trump, eşlik etti.
PROTESTOLAR
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye resmi ziyaretini protesto etti.
Portland Place’ten Parlamento Meydanı’na yürüyen göstericiler, Gazze ile dayanışma sloganları attı.
Göstericiler, Trump’ın politikalarını eleştiren pankartlar taşıyarak İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının sona erdirilmesini talep etti.
Epstein'la fotoğrafları Windsor Kalesi duvarlarına yansıtıldı
Öte yandan, Trump'ın tüm gününü geçireceği Windsor kentinde protestolar yapıldı.
Eylemciler reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilişkisi nedeniyle Trump'a tepki gösterdi.
Trump ve Epstein'ın fotoğrafının basıldığı dev pankartı açan eylemciler akşam saatlerinde de Windsor Kalesi'nin duvarlarına Trump-Epstein ilişkisini gösteren fotoğraflar yansıttı.