Fenerbahçe'de penaltı isyanı!

Fenerbahçe, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın son saniyelerinde üst üste yaşanan iki pozisyonda penaltı bekledi.

Sarı-lacivertliler, 90+5'te İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası Oosterwolde'nin kale sahası içinde yerde kalmasına penaltı beklerken, pozisyonun devamında Güven Yalçın'ın elle oynadığı gerekçesiyle de penaltı itirazlarında bulundu.

Hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı bir süre dinledikten sonra penaltı olmadığını belirterek maçı bitirdi.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Levent Mercan ve Cenk Tosun, hakemin kararına tepki gösterdi.

LEVENT MERCAN: HAKEMLER VERMEDİ

Levent Mercan, "3-2 şansımız olabilirdi, penaltı pozisyonuyla... Hakemler vermedi, ya da VAR hakemi. Sağlık olsun!" ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN: RAKİP 'ELİME ÇARPTI' DEDİ

Cenk Tosun ise, "Son saniyelerde talihsiz bir gol yedik. Golden sonra son pozisyon... Hakem VAR'ı beklerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya 'çarptı mı' dedim, 'Elime çarptı ağabey' dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el baya açık. Net bir penaltımız yendiğı ortada. Top yön de değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım" dedi.