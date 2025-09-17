Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel 1 haftalık hava tahminini yazdı

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel 1 haftalık hava tahminini kaleme aldı. Öztel'in yazısı şöyle:

Türkiye’de yaz mevsimi güney bölgelerde sürüyor, gündüz sıcaklıkları gölgede dahi 30°C’lerde. İzmir tıpkı Ağustos ayında olduğu kadar sıcak, gecelerde ise artık yavaşça hissedilen bir serinleme var. Türkiye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde ise geceler üşütüyor, gündüzler ise serin başlıyor. Bu geceden itibaren ise çoğu kuzey merkeze yağmur getirecek yeni bir soğuk havanın etkisine giriyoruz. Mevsime göre soğuk, İstanbul yarın gündüz yine 22-23°C’lere tırmanacak.

"İSTANBUL'DA YAĞMUR BAŞLAYABİLİR"

Polonya-Romanya-Bulgaristan-Türkiye rotasıyla ilerleyen yeni bir soğuk cephe, bu gece saatlerinden itibaren Marmara’da yağışların oluşmasına ve havanın soğumasına yol açacak. Gece yarısı olurken İstanbul ve çevresinde yağmur başlayabilir. İstanbul’da 18 Eylül Perşembe günü de erken saatlerden itibaren hafif ve orta kuvvette yağmasını bekliyoruz, bu durum özellikle Avrupa yakasındaki su havzalarına, barajlara katkı yapabilir. Hava sıcaklıkları Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ çevresinde 22-23°C’lere kadar azalacak. Son zamanların en serin gününü 18 Eylül Perşembe yaşayacağız, sabah dışarı çıkarken uzun kollu giysiler tercih edilebilir. Hissedilen sıcaklık erken saatlerde 18°C, gün içinde ise 22°C civarında olacak.

DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞLAR Yaklaşan hava değişimi fırtına ile, kuvvetli rüzgarlar ile olurken, Karadeniz açıklarında gemilerin zorlanacağı 3-4 gün yaşanacak. Yağışlar Karadeniz’de mevsimin ilk sellerine yol açabilir, hava tahminlerinde 4 gün içinde 200 mm gibi aşırı yağış düşmesi muhtemel yerler var. Batı Karadeniz’de kuvvetli sağanak uzun süre ısrar etmeyecek görünüyor fakat Doğu Karadeniz’de yarından itibaren 3 gün aralıklarla kuvvetlenen şekilde sağanak bekleniyor. Bu durumu oluşturan alçak basınç, Karadeniz’de deniz üzerinde 3 güne kadar etkin olacak ve denizden aldığı su buharını rüzgarlarıyla Karadeniz kıyılarına taşıyacak. Benzer yerlerde uzun süreli yağış sonucu özellikle 19 Eylül Cuma günü sel tehlikesi var, perşembe günü de aslında sel riski var ancak yağışın kuvvetini azaltmadan cuma günü de süreceği, toprağın suya daha doygun olan haliyle sel oluşmasına izin verebileceği görülüyor. Bölgede özellikle Artvin, Rize, Ordu ve Giresun kıyılarında önlem alınmalı. Artvin-Hopa ve yakın çevresi şimdilik en riskli alan olarak görülüyor fakat yağışlar yine yakın yerlerde şiddetli olabilir. Trabzon kıyıları da bu kuvvetli yağışlardan etkilenecek. Hava sıcaklıkları bu kesimde gündüz 18°C’ye kadar geriliyor.