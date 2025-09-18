Habertürk
        Haberler Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı'na Safi Arpaguş atandı

        Diyanet İşleri Başkanlığı'na Safi Arpaguş atandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.09.2025 - 00:34 Güncelleme: 18.09.2025 - 00:53
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değişiklik
        İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atandı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.

        SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

        1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

        Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı.

        Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

        15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu.

        Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor.

        Arpaguş'un çalışmalarından bazıları şöyle:

        "Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü’l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi."

