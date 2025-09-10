Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron karşıtları protesto için sokaklarda | Dış Haberler

        Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron karşıtları protesto için sokaklarda

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 17:18 Güncelleme: 10.09.2025 - 17:18
        1

        Eylemciler polise farklı cisimler fırlatıp ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapatırken, polisler de eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

        Ülkenin ikinci büyük kenti Marsilya'da da polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı, polis göstericilere karşı biber gazı kullandı.

        2

        Gözaltına alınan eylemci sayısının 280'i aştığı eylemler devam ederken, siyasiler ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamalarla şiddet olaylarına tepki gösterdi.

        Fransa'da bu hafta düşen François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülke genelindeki gösterilerde 80 binden fazla kolluk kuvvetinin görev aldığını belirterek, polislere yönelik şiddet eylemlerine sert çıktı.

        3

        Retailleau, bir polisin kaldırım taşıyla hedef alındığına dikkati çekerek, görev başındaki polisler ile dayanışma mesajı verdi.

        Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon da açıklamasında göstericilerden dikkatli ve temkinli olmalarını istedi, İçişleri Bakanı Retailleau'yu "provokasyon" arayışında olmakla suçladı.

        4

        LFI milletvekili Clemence Guette ise Fransız halkının "barışçıl bir şekilde" eylem yaptığını belirtti. Guette, "Her yerde Retailleau meşru bir öfkeyi susturmak için biber gazı ve copların şiddetini serbest bırakıyor. Gösteri hakkı anayasal bir hak." ifadesini kullandı.

        Eylemcilerden dikkatli olmalarını isteyen Guette, yeni Başbakanı Sebastien Lecornu'nun ilk görev gününe "şiddetin damga vurduğunu" belirtti.

        Bir diğer LFI milletvekili Emmanuel Fernandes de Strazburg'da bir lisenin önündeki eylemlerde polisin "çok yoğun şekilde biber gazı kullanmasını" eleştirdi. Fransız vekil, "baskıya son verilmesi ve ifade özgürlüğünün sağlanması" çağrısı yaptı.

        5

        Fransa, 2024 yılındaki parlamento seçiminden beri siyasi krizin içinde. Parlamentoda oluşan bölünmüş yapı, Macron'un atadığı başbakanların yasa çıkarmasının ve hükümeti ayakta tuabilmesinin önünde engel teşkil ediyor.

        Macron'un seçimlerden birinci sırada çıkan partinin adayı yerine kendi partisine yakın adayları başbakan ataması, siyasi krizi derinleştiriyor.

