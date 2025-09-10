Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.552,00 %0,63
        DOLAR 41,2851 %0,06
        EURO 48,4062 %0,12
        GRAM ALTIN 4.847,79 %0,77
        FAİZ 40,94 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 54,79 %0,97
        BITCOIN 114.223,00 %2,43
        GBP/TRY 55,9525 %0,22
        EUR/USD 1,1716 %0,07
        BRENT 67,10 %1,07
        ÇEYREK ALTIN 7.926,14 %0,77
        Haberler Ekonomi Para Trump'tan Fed'e faiz oranını "büyük" ölçüde düşürme çağrısı - Para Haberleri

        Trump'tan Fed'e faiz oranını "büyük" ölçüde düşürme çağrısı

        ABD Başkanı Donald Trump, enflasyonun olmadığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını derhal "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 17:38 Güncelleme: 10.09.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından enflasyonun olmadığını belirten Trump, "çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranını hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini kaydetti.

        Trump, "Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'de ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Eldivenle cinayet! Meryem'in katiline iddianame hazırlandı!
        Eldivenle cinayet! Meryem'in katiline iddianame hazırlandı!
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!
        Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?