İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye’ye eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı, liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık/akşam gibi özel liselere kaydının yapılarak kısa süre içerisinde mezun edilerek karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi.

OKULLARIN KAROT RAPORUNU RÜŞVETLE VERDİLER

Ayrıca, 2023 yılı şubat ayında Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenlendiği de belirlendi.

46 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında, “Rüşvet” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat olmak üzere 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 46 şüpheli şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer şüpheliler ise halen aranıyor.