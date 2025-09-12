Mesut Yar: Yaptığım işte bir hazine buluyorum

• Televizyon kariyerinize başladığınız yıllardaki Mesut Yar ile bugün ekranlarda gördüğümüz Mesut Yar arasında en büyük fark sizce nedir?
41 yıldan bahsediyoruz. Her şeyden önce, sanırım yüzümdeki çizgiler değişti. Hepsi aslında heybemizde taşıdığımız hayatın çentikleri. Teslim etmek gerekiyor ki, kolay olmayan bir çağ koridorundan geçiyoruz ve bıraktığı izler belki başka bir çağa göre çok daha derin… İnsanın vicdan ya da fikir fayının birkaç yerden kırılmadan ayakta kalabilmesi mümkün değil. İçimizde azalan ve çoğalan şeyler var. Ama ben, daha bilge, bir miktar daha mütevazı, her türden kaybını çok özleyen ve merak duygusunun saçını okşamaya devam eden bir ihtiyar delikanlı görüyorum… 'Cosa Nostra' masasından yeni kalkmış gibi duran, saçları jöleli o genç adam, duvardaki fotoğrafından gülümseyip el sallıyor kendi geleceğine. Çok acayip bir duygu: Yaş almak.