12 Dev Adam, Yunanistan karşısında: Şimdi final zamanı!

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı. Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.