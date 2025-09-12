Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam Yunanistan karşısında: Şimdi final zamanı! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, Yunanistan karşısında: Şimdi final zamanı!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket yarı final maçında bu akşam Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı. 12 Dev Adam'ın hedefi Avrupa Şampiyonası'nda final!

        Giriş: 12.09.2025 - 11:43 Güncelleme: 12.09.2025 - 11:43
        1

        A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bu akşam Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        2

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı. Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.

        3

        CEDİ OSMAN'IN DURUMU BELLİ DEĞİL

        A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor.

        Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.

        Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı maç saati netlik kazanacak.

        4

        ŞAMPİYONA'DA 7'DE 7 YAPAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

        A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

        EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

        Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.

        5

        HEDEF 24 YIL SONRA FİNALE YÜKSELMEK

        A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.

        Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.

        6

        YUNANİSTAN İLE 15. RANDEVU

        A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.

        Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

        7

        ALPEREN İLE ANTETOKOUNMPO ÇEKİŞMESİ YAŞANACAK

        EuroBasket 2025 yarı finalinde oynanacak Yunanistan-Türkiye maçında gözler, Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo üzerinde olacak.

        Kariyerini Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen ile Milwaukee Bucks'ta forma giyen Antetokounmpo arasında büyük bir çekişme yaşanacak.

        Alperen, turnuvada forma giydiği 7 maçta 21,6 sayı, 10,9 ribaunt, 7,1 asistlik performans sergiledi. Giannis Antetokounmpo ise görev yaptığı 5 müsabakada 29,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,6 asist üretti.

        8
        9
