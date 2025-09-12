Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!

Aksaray'da olay, dün saat 19.30 sıralarında Hassas Mahallesi 6717 Sokak’ta tek katlı müstakil bir evin önünde meydana geldi. Ömer Can Tan (19), tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak’ı (26) tabancayla elinden yaraladı.

Ömer Can Tanla, hayatını kaybetti.

ANNESİ VE KARDEŞİNİ DE VURDU

DHA'daki habere göre Tan, ardından kardeşi Umut Tan’ı başından ve annesi Medine Tan’ı başından ve omuzundan tabancayla vurduktan sonra namluyu bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 4 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALDIRGAN ÖLDÜ, 2 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Ömer Can Tan sabaha karşı hayatını kaybetti.

Tan’ın annesi Medine Tan ile kardeşi Umut Tan’ın da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.