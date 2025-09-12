İstanbul'da olay, dün saat 13.15 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi.

ÇALINTI MOTOSİKLETLE TAKİP EDİLDİ

DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, eğlence mekanı sahibi olan ve daha önce birçok kez silahlı saldırıya uğrayan Sezai Gülmez, hastane kantini ihalesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tarafından çalıntı motosikletle takip edildi.

KOLUNDAN SİLAHLA VURULDU

Aracından inerek yönetim binasına doğru yürüyen Gülmez, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Gülmez, yönetim binasına sığınarak kurtuldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülmez, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGANLAR BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin çalıntı motosikletle kaçtığını belirledi. Kısa sürede tespit edilen A.K. ve Ş.D. Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K.'nin 11 suç kaydı olduğu, yapılan üst aramasında ise 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.