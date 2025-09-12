İnternetten bomba ve silah yapımı mercek altında

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne av tüfeği ve kendisinin yaptığı bomba düzeneği ile giren 16 yaşındaki E.B, iki polisi şehit etmiş, üç kişiyi yaralamıştı.

Yaralı olarak etkisiz hale getirilen E.B. ile ilgili yapılan ilk tahkikatta, herhangi bir terör örgütü üyeliği ya da bu tarz bir grup tarafından yönlendirildiğinde yönelik bir veriye ulaşılamadı.

Saldırganın hangi güdüyle bu eylemi gerçekleştirdiği derinlemesine incelenecek ancak emniyet birimlerinden gelen ilk bilgilere göre saldırgan, silah kullanmayı av meraklısı olan babasından öğrenmiş. E.B’nin babasıyla birlikte ava gittiği, birlikte atış talimi yaptığı, yanındaki patlamayan bombayı ise internetten öğrendiği ortaya çıktı.



Sanal evrenden (Metaverse) gelen tehditleri dünkü yazımda ifade etmiştim. Bu tehditle birlikte bu saldırı olayında yine can yakıcı ve çarpıcı bir şekilde ortaya çıkan bir başka tehdit daha var. O da bireysel silahlanma, internette bulunan; silah, bomba ve patlayıcı yapımına ilişkin videolar ile üç boyutlu baskı teknolojisi kullanılarak üretilen ateşli silahlar…

BİREYSEL SİLAHLANMAYLA MÜCADELE Bireysel silahlanma ve ruhsatsız silahlarla mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı ve Cumhuriyet savcılıkları önemli bir çaba içinde. Bu konuda yakın zamanda bir yasal düzenleme de yapıldı. Ruhsatsız silah yakalamalarında hapis cezaları artırılırken, silah parçası bulundurmanın cezası da artırıldı. Aynı zamanda cumhuriyet savcılıkları ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı veriyor. Buna rağmen son olayda gördüğümüz gibi ateşli silah olaylarıyla ilgili yeni bazı düzenlemeler yapılması, bu konu üzerinde titizlikle durulması gerekiyor. Varsa kanuni boşluk giderilmeli, uygulamadan kaynaklı sorunlar da çözülmeli… MHP LİDERİ ÇAĞRI YAPTI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de son yaşanan iki olaydan yola çıkarak, “çocuk yaştaki suçlular” ile ilgili önemli öneriler getirdi. Bir çocuğun katil ve teröriste dönüşmesine çanak tutan, bununla birlikte eline silah tutuşturulan kirli ortamın inşasına davetiye çıkaran süreçlerin titizlikle ele alınması gerektiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi: REKLAM "İzmir Balçova'da bir polis karakoluna uzun namlulu silahla saldıran, bu nedenle iradesi, istikbali ve iffeti ele geçirilmiş 16 yaşındaki bir terörist, ayrıca Ankara Pursaklar'da yaşı henüz 15 olan bir şahsın eften püften bir meseleden dolayı işlediği cinayet esasen herkesi ve hepimizi alarma geçirmelidir. Çocuktan katil olmayacağı gibi, katil veya teröristin çocuk olarak tavzih ve tevili ise çetin bir yanlıştır. Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Milletimiz olan bitenlerden dolayı derinden kaygılı ve yaralıdır.”

Türkiye’nin huzur ve asayiş ortamında gedik açmayı planlayanların bulunduğunu ifade eden Bahçeli, giderek yaygınlaşan şiddet sorununa yönelik, infazla ilgili kapsamlı bir hukuki düzenlemeyi de içeren, "dört ayaklı çözüm" önerdi: "Bunlardan birincisi suçluyu caydıracak, suçu ve suçluyu ortaya koyacak çalışkan ve fedakâr kolluk boyutu, ikincisi işlenen suçları değerlendirip muhataplarını hak ettikleri cezalara çarptıracak olan adalet boyutu, üçüncüsü, suç işledikleri kesinleşmiş olanların cezalarını terbiye olduklarından mutmain oluncaya kadar toplumdan tecrit edilecekleri infaz boyutu ve nihayet suçu tanımlayan, suç, kabahat veya kusurun sınırlarını, hangi suça hangi cezaların nasıl verileceğini belirleyen yasama boyutudur.” AV TÜFEĞİ DE RUHSATA TABİ Ateşli silah bulundurma ve taşıma ruhsata tabi. Av tüfekleriyle ilgili de benzer bir mevzuat var ancak av tüfekleriyle ilgili toplumda, “ruhsatlandırma” ile ilgili yanlış bir kanaat ve uygulama var. Yivli af tüfeği taşıma ve bulundurma ruhsat müracaatları ikametin bulunduğu ilçe polis bölgesi ise o ilçenin emniyet müdürlüğüne, bu ilçe jandarma bölgesi ise jandarma komutanlığına yapılıyor. Periferdeki ilçeler dışında merkez ilçelerde ikamet ediliyorsa Emniyet Müdürlüğü Ruhsat ve Tebligat İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne, jandarma bölgesinde olanlar ise il jandarma komutanlığına müracaat etmeleri gerekiyor. Yivsiz af tüfekleri için de ikamet edilen yer polis bölgesi ise ilçe emniyet müdürlüğüne, jandarma bölgesi ise ilçe jandarma komutanlığına müracaat edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde ruhsatlı silahlar için mermi ya da fişek ihtiyacı için ilgili emniyet biriminden alınan satın belgesi ile birlikte MKEK ya da MKEK anlaşmalı bayilerden alım işlemi yapılabiliyor.

Yivli af tüfeği taşıma ruhsatı için çeşitli belgeler ve harç makbuzu ile birlikte Avcılık Belgesi talep ediliyor. 3D/4D TEKNOLOJİSİYLE ÜRETİLEN SİLAHLAR Bireysel silahlanmanın artması kadar, internetten öldürücü silah, bomba ve patlayıcı madde yapımı ile birlikte bizleri bekleyen, gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkmış bir başka tehdit daha var. O da "Üç boyutlu baskı teknolojisi kullanılarak üretilen ateşli silahlar." Türkiye'nin ulusal güvenlik tehditleri arasında yer alan bu konu, üzerinde titizlikle durulması, düşünülmesi, çalışılması ve tedbir alınması gereken bir alan olarak karşımızda duruyor. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde de yer verilen bu tehdidi irdelediğimizde karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor: Geleneksel üretimden farklı olarak üç boyutlu baskı teknolojisi, kalıba gerek duymadan sadece tasarımda yapılacak değişiklikle üretilen ürünün değişimi ile diğer üretim metotlarıyla üretimi zor veya imkânsız olan modellerin üretilebilmesine imkân sağlıyor. Üç boyutlu baskı teknolojisiyle üretilen silahların gelişimiyle; bu silahların kontrolsüz bir şekilde çoğalarak bireysel silahlanma sorununu derinleştirebileceği, yakın gelecekte ise bu teknolojiden faydalanılarak üretilecek silahların kitlesel ölümlere neden olabilecek seviyelere gelebileceği değerlendiriliyor.