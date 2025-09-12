Kremlin Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin durdurulduğunu açıkladı.

Rusya, Avrupa ülkelerini müzakere sürecini engellemekle suçladı:

"İletişim kanalları yerinde ve işliyor. Müzakerecilerimiz bu kanallar aracılığıyla iletişim kurma fırsatına sahipler. Ancak şimdilik bir duraklama olduğunu söylemek daha doğru olur"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Rus tarafı barışçıl diyalog yolunu sürdürmeye hazır olmaya devam ediyor. Ancak Avrupalıların bunu engellediği gerçeği gerçekten de doğru" açıklamasını yaptı.

